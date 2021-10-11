شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفع الحمل البدنى لنجوم الاهلى قبل السفر للنيجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الأهلي الأخيرة تركيز بيتسو موسيماني المدير الفني على رفع المعدل البدني للاعبيه والوصول باللاعبين لأعلى فورمة فنية قبل خوض ضربة البداية في البطولة الأفريقية والتي يفتتحها بمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 أكتوبر الجاري، حيث خصص موسيماني فقرة خاصة في التدريبات اليومية للارتقاء بالمستوى البدني للاعبيه.
ويحرص كابيلو رانجواجا مخطط أحمال الأهلي على قيادة تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي على مدار الأيام الماضية، للوصول بفورمة لاعبي الفريق الأحمر لأعلى معدل بدني، على أن يكون اللاعبين جاهزين للمباريات الرسمية، لاسيما أن ضربة البداية للموسم الجديد ستكون في النيجر والتي تعاني من نقص في الأكسجين وقد تؤثر سلبا على أداء لاعبي الأهلي.
ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز "الحرس القديم" للمشاركة في مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى، لاسيما أن المارد الاحمر سيخوض مباراتي دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضي ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.
ويغيب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وحصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النتسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .
ويرغب موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تساعده في حسم التأهل بشكل مبكر خاصة بعد تراجع أداء بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة وخسارة بطولتي الدوري الممتاز والسوبر المحلي