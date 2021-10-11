شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفع الحمل البدنى لنجوم الاهلى قبل السفر للنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الأهلي الأخيرة تركيز بيتسو موسيماني المدير الفني على رفع المعدل البدني للاعبيه والوصول باللاعبين لأعلى فورمة فنية قبل خوض ضربة البداية في البطولة الأفريقية والتي يفتتحها بمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 أكتوبر الجاري، حيث خصص موسيماني فقرة خاصة في التدريبات اليومية للارتقاء بالمستوى البدني للاعبيه.

ويحرص كابيلو رانجواجا مخطط أحمال الأهلي على قيادة تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي على مدار الأيام الماضية، للوصول بفورمة لاعبي الفريق الأحمر لأعلى معدل بدني، على أن يكون اللاعبين جاهزين للمباريات الرسمية، لاسيما أن ضربة البداية للموسم الجديد ستكون في النيجر والتي تعاني من نقص في الأكسجين وقد تؤثر سلبا على أداء لاعبي الأهلي.