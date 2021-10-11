وفد الزمالك الثانى يطير إلى كينيا لمواجهة توسكر الكينى فى دورى الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك الثانى يطير إلى كينيا لمواجهة توسكر الكينى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يطير الوفد الثانى من بعثة فريق الكرةى الأول بنادى الزمالك إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سافر الوفد الأول أمس الأحد ويضم كلاً من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق، والشيف الخاص بالفريق، ويضم الوفد الثانى باقى أفراد البعثة واللاعبين، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.
ومن المقرر أن ينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول اللاعبين الدوليين يوم الأربعاء المقبل حتى تكتمل صفوف الفريق ويبدأ المدرب فى رسم خطة مواجهة الفريق الكينى، لاسيما وإن الجهاز الفنى حذر اللاعبين من المجهود الزائد أمام توسكر خاصة وإن نسبة الأكسجين فى كينيا قليلة مما سيؤدى لتعرض اللاعبين للإرهاق والتعب مع بذل المجهود خلال المباراة.
وقرر مسئولو بعثة الزمالك، اصطحاب أحذية المطر للاعبى الفريق خلال رحلة كينيا، تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا، وانتهى الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.
كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سافر الفريق على ثلاث مراحل.
وسبق للزمالك وواجه نظيره توسكر الكيني مرتين، وذلك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005، حيث فاز الفارس الأبيض ذهاباً في كينيا بهدف دون رد، ثم فاز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وسجل هدف فريق الزمالك في مباراة الذهاب عبد الحليم علي، بينما أحرز أهداف الفارس الأبيض في مواجهة العودة طارق السيد وسامح يوسف وعبد الحليم علي.