شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك الثانى يطير إلى كينيا لمواجهة توسكر الكينى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير الوفد الثانى من بعثة فريق الكرةى الأول بنادى الزمالك إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سافر الوفد الأول أمس الأحد ويضم كلاً من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق، والشيف الخاص بالفريق، ويضم الوفد الثانى باقى أفراد البعثة واللاعبين، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

ومن المقرر أن ينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول اللاعبين الدوليين يوم الأربعاء المقبل حتى تكتمل صفوف الفريق ويبدأ المدرب فى رسم خطة مواجهة الفريق الكينى، لاسيما وإن الجهاز الفنى حذر اللاعبين من المجهود الزائد أمام توسكر خاصة وإن نسبة الأكسجين فى كينيا قليلة مما سيؤدى لتعرض اللاعبين للإرهاق والتعب مع بذل المجهود خلال المباراة.

وقرر مسئولو بعثة الزمالك، اصطحاب أحذية المطر للاعبى الفريق خلال رحلة كينيا، تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا، وانتهى الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سافر الفريق على ثلاث مراحل.

وسبق للزمالك وواجه نظيره توسكر الكيني مرتين، وذلك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005، حيث فاز الفارس الأبيض ذهاباً في كينيا بهدف دون رد، ثم فاز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وسجل هدف فريق الزمالك في مباراة الذهاب عبد الحليم علي، بينما أحرز أهداف الفارس الأبيض في مواجهة العودة طارق السيد وسامح يوسف وعبد الحليم علي.