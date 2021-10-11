سيف تيرى ينتظم فى تدريبات فاركو اليوم بعد انتهاء مهمته مع منتخب السودان

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الإثنين، السوداني سيف تيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، فى تدريبات فريقه عقب العودة للقاهرة بعد انتهاء مهمته مع المنتخب السوداني، حيث شارك فى مواجهتي منتخب بلاده مع غينيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم والتى أقيمت يومي 6 و9 من شهر أكتوبر الجارى.

وانضم سيف تيري إلى صفوف فريق فاركو، في الأيام الماضية، لمدة 3 سنوات استعدادًا للموسم الكروي الجديد، قادمًا من صفوف نادي المريخ السوداني.