شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تيرى ينتظم فى تدريبات فاركو اليوم بعد انتهاء مهمته مع منتخب السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الإثنين، السوداني سيف تيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، فى تدريبات فريقه عقب العودة للقاهرة بعد انتهاء مهمته مع المنتخب السوداني، حيث شارك فى مواجهتي منتخب بلاده مع غينيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم والتى أقيمت يومي 6 و9 من شهر أكتوبر الجارى.
وانضم سيف تيري إلى صفوف فريق فاركو، في الأيام الماضية، لمدة 3 سنوات استعدادًا للموسم الكروي الجديد، قادمًا من صفوف نادي المريخ السوداني.
أبرم نادي فاركو 22 صفقة جديدة، لتدعيم صفوفه للموسم الجديد، الذي يظهر فيه بدوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه بقيادة المدير الفني مجدي عبدالعاطي.
وشهدت قائمة الفريق البرتقالي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز تواجد كل من :
حراسة المرمى :
محمد صبحي - محمود السيد - محمد سعيد شيكا - صبري جاد (تحت السن)
خط الدفاع :
رامي صبري - عبدالله بكري - أحمد عبدالعزيز مودي - أحمد عوض - ياسين مرعي (تحت السن) - عزمي غومة - عبدالناصر دي ماريا - جابر كامل - علاء سلامة - أحمد محمود (تحت السن)
خط الوسط:
محمود حمادة - محمود عماد - بلال جمال - أحمد الصغيري - مصطفى حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد سعيد - هشام فتح الله - أحمد البحراوي - حسن طارق - هاني السيد - أحمد مجاهد - وليد علي (تحت السن)
خط الهجوم :
رزقي حمرون - محمد فؤاد - إسلام جمال - إيريك أيوك - سيف تيري - عمرو جمال - علي بهيج - أحمد شريف (تحت السن) - زياد طلبة (تحت السن)