محمد الفلاح - كولومبيا تنهي السجل المثالي للبرازيل في تصفيات كأس العالم

الإثنين 11 أكتوبر 2021

أوقف منتخب كولومبيا السلسلة القياسية التي حققها منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.



وتعادل منتخب البرازيل مع مضيفه الكولومبي بنتيجة 0-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وبات هذا التعادل هو الأول للمنتخب البرازيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما حقق 9 انتصارات متتالية.

في المقابل، حقق منتخب كولومبيا تعادله السادس في تصفيات المونديال، بعدما لعب 10 مباريات سابقة، نجح في الفوز بـ3 منها، وتعرض للهزيمة في مباراتين.

التعادل رفع رصيد منتخب البرازيل إلى 28 نقطة، يحتل بها صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، فيما ارتفع رصيد كولومبيا إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

يُذكر أن أول 4 منتخبات تتأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022، فيما يتأهل المنتخب صاحب المركز الخامس إلى مباراة الملحق.