«رصيده انتهى».. وليد سليمان يتحدث عن إمكانية عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث نجم النادي الأهلي، وليد سليمان، عن عدد من الأمور المتعلقة بكرة القدم في مصر، وإمكانية عودة رمضان صبحي إلى صفوف القلعة الحمراء من جديد، بجانب أزمة قائد الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" مع بعض الجماهير.

وقال سليمان، في تصريحات لقناة "دي إم سي" مساء الأحد، إنه لا يستطيع الحكم إن كان يقبل بعودة رمضان صبحي للفريق من جديد أم لا، موضحاً أن طريقة رحيله جعلت "رصيده انتهى".

وتابع سليمان: "ربنا يكرم رمضان صبحي ويوفقه، هو متربي داخل الأهلي وكان لديه غيرة غير طبيعية على النادي، هو أدرى باختياراته، ربما خانه تفكيره".

وأضاف: "الأهلي كان يضع في اعتباره أن يكون رمضان صبحي أسطورة داخل النادي، ويصل لمكانة غير مسبوقة، ولن يحقق هذا الأمر مع بيراميدز، لأن الأهلي مختلف عن أي نادي آخر".

وتابع لاعب الأهلي: "لست صاحب قرار بعودة رمضان صبحي أم لا لكن رصيده في الأهلي انتهى".

وعن السلوكيات التي تتم من جانب الجماهير تجاه شيكابالا، قال سليمان: "ما يحدث لقائد الزمالك لا أرضاه على نفسي، لكن أيضًا أنا لا أقبل أن أتصرف مثل الجمهور".

وعن لاعب الزمالك الشاب إمام عاشور، قال سليمان: "لاعب جيد، لكن أتمنى أن يركز في الأمور المتعلقة بكرة القدم، ولا يهتم بالسوشيال ميديا، لا أفكر في الموقف الذي جمعه معي".

وأضاف: "إمام عاشور لم يعتذر لي كي أقبل الاعتذار، أنا مش زعلان منه، لكن عيب للغاية التباهي بشيء مش حلو، رسالة له وللجمهور لا يجور التباهي بالخطأ، أنت يجب أن تتباهي بالأشياء الجيدة، لكن التباهي بالخطأ ده هيعمل مشكلة عندك."

وعن مصطفى شوبير، قال: " لاعب موهوب ولديه إصرار غير طبيعي، لم أر حارس في هذا السن بمستوى مصطفى، هو مظلوم لأن والده أحمد شوبير".