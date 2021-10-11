شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة أبو جبل لحسم ملف تجديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك عودة محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، عقب انتهاء مهمته مع منتخب مصر لمواجهة ليبيا فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم، ثم السفر مع بعثة الزمالك إلى كينيا لمواجهة توسكر فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، من أجل حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب.

ويرغب مسئولو الزمالك في حسم ملف تجديد تعاقد محمد أبو جبل قبل حلول انتقالات شهر يناير المقبل، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الذى سينطلق، ومن ثم يحق له التوقيع لأى فريق فى يناير المقبل.

ورحب محمد أبو جبل بتجديد تعاقده مع الزمالك، إلا إن اللاعب طلب زيادة قيمة التعاقد عن العقد الماضى، وهو ما يتم التفاوض عليه فى الوقت الحالى.

ومن المقرر أن تطير بعثة الزمالك إلى كينيا على ثلاث مراحل وسافر وفد الأحد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة اليوم الاثنين، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.