شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى يشارك للمرة الأولى في تدريبات المصري بمعسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء الأحد بمعسكره المغلق ببرج العرب، المشاركة الأولى لأحمد حمودي الوافد الجديد على صفوف الفريق، والذي كان قد وقّع للفريق في الساعات الأخيرة التي سبقت غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية.

وحرص معين الشعبانى، المدير الفنى للمصري، على عقد جلسة سريعة مع أحمد حمودي آخر الوافدين للنادي البورسعيدي، على هامش حضور اللاعب لمعسكر الفريق ومشاهدة ودية المصري وسموحة، حيث طالب فيها المدير الفني من اللاعب استعادة مستواه ليكون الورقة الرابحة للفريق في الفترة المقبلة.

ويأمل نادى المصرى فى أن ينجح أحمد حمودى فى استعادة مستواه القوى الذى ظهر به مع سموحة قبل الانتقال إلى بازل السويسرى والزمالك والأهلى وأخيرا إلى بيراميدز، ولكنه لم يصل لمستواه المميز مع كل هذه الأندية.

ويعد موسم 2013/ 2014 هو الأفضل فى مسيرة أحمد حمودى على الإطلاق عندما كان لاعبا فى صفوف نادى سموحة، حيث استطاع اللاعب تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 أخرى فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى إحراز 6 أهداف فى كأس مصر ليقوده إلى النهائي.

واحترف أحمد حمودى فى صفوف بازل السويسرى بالعام التالى بعد هذا التألق، ليلعب مع الفريق السويسرى 21 مباراة واكتفى بتسجيل هدفين فقط، ليعود فى العام التالى إلى الزمالك ثم الأهلى وأخيرا بيراميدز.

وحظى أحمد حمودى باستقبال حافل من جانب مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية ومدير الكرة عبد الحليم على والجهاز الفنى بقيادة معين الشعبانى وكذلك لاعبى الفريق الذين حرص حمودى على مصافحتهم جميعا.