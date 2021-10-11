شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يبدأ تجهيز شونجا لقيادة هجوم الإسماعيلى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى لتجهيز الوافد الجديد الزامبى جاستن شونجا مهاجم كيب تاون الجنوب افريقى الذى وقع للدراويش في فترة الانتقالات الصيفية لمدة ثلاثة مواسم حتى يكون جاهزاً لقيادة خط هجوم الاسماعيلى بالموسم الجديد،وشارك شونجا في ودية المقاولون العرب وسجل هدفاً وصنع آخر.

ونجح مسئولو الإسماعيلى فى ضم المهاجم الزامبى جاستن شونجا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ولعب الزامبى جاستن شونجا خلال رحلته الإحترافية بجنوب افريقيا، 97 مباراة ” 74 فى الدورى المحلى و15 فى الكأس و8 فى دورى أبطال افريقيا ” بواقع 6308 دقيقة، سجل 17 هدفًا وصنع مثلهم مع ثلاثة أندية.

ولعب ممدوح الساعاتي وكيل اللاعب دورا هاما في تقريب وجهات النظر لاتمام الصفقة وضم المهاجم الزامبي لصفوف الدراويش .

ولعب شونجا 77 مباراة مع اورلاندو باتريس فيما خاض 7 مباريات مع تشكيوما تاشا بينما شارك فى 13 مباراة مع كيب تاون ، فى المقابل لعب شونجا مع منتخب بلاده 19 مباراة بواقع 1293 دقيقة، سجل 6 أهداف، شارك خلالهم مباراتين ضد منتخب ناميبيا التى شهدت مشاركة بنسيون شيلونجو مهاجم الاسماعيلى وذلك على النحو التالى..

يوم 8 سبتمبر 2018 .. سجل كلا منهما هدفًا فى تعادل المنتخبين 1 / 1 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية

يوم 23 مارس 2019 .. فاز منتخب زامبيا على ناميبيا 4 / 1 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية

الجدير بالذكر أن الزمالك حاول ضم اللاعب خلال شهر يناير لعامى 2020 و2021