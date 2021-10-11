تونس تكتفي بالتعادل مع موريتانيا ونيجيريا تثأر من جمهورية إفريقيا الوسطى

المنامة - ياسر ابراهيم - اكتفت تونس بالتعادل السلبي مع مضيفتها موريتانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثاني من تصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.



وحافظت تونس على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل 7 نقاط لغينيا الإستوائية التي تعادلت مع زامبيا 1-1 في هذه الجولة.



وهي المرة الأولى التي تهدر فيها تونس النقاط في هذه التصفيات، بعد تحقيقها ثلاثة انتصارات في الجولات الثلاث الأولى.



ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى الدور الحاسم الذي يقام بنظام خروج المغلوب بمباراتين ذهاباً وإياباً على أن يصعد الفائز إلى المونديال.



في المقابل، ثأرت نيجيريا لخسارتها المفاجئة قبل ثلاثة أيام أمام جمهورية إفريقيا الوسطى صفر-1 في عقر دارها، وردّت لها التحية عندما حلت ضيفة عليها في بانغي بفوزها 2-صفر.



وسجل مدافع رينجرز الاسكتلندي ليون بالوغون هدف الافتتاح (29) قبل أن يضيف مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسميهن الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول.



ورفعت نيجيريا رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة قبل جولتين من نهاية التصفيات مقابل 7 لمنتخب الرأس الأخضر الفائز على ليبيريا 1-0، وجمهورية إفريقيا الوسطى 4 نقاط وليبيريا 3 نقاط.



وفي المجموعة الخامسة، عززت مالي صدارتها رافعة رصيدها إلى 10 نقاط بفوزها بهدف دون رد على مضيفتها كينيا (نقطتان)، فيما تفوقت أوغندا الثانية (8 نقاط) على رواندا المتذيلة (نقطة) بالنتيجة ذاتها.



وفي العاشرة، حسمت تنزانيا مواجهتها المهمة أمام مضيفتها بنين بفوزها عليها 1-صفر ليتساوى المنتخبان بسبع نقاط في الصدارة.



وفي مباراة ثانية تغلبت مدغشقر على جمهورية كونغو الديمقراطية بهدف نظيف.



والفوز هو الاول لمدغشقر في هذه التصفيات فرفعت رصيدها إلى 3 نقاط في حين تجمّد رصيد كونغو الديمقراطية عند 5 نقاط.



المصدر: فرانس برس