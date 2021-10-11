شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل: هدفي في الأهلي هو بدايتي الحقيقية ..وطارق حامد رشحني لكارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة فيصل، لاعب نادي البنك الأهلي والزمالك السابق، إن هدفه في مرمى النادي الأهلي كان بدايته الحقيقية، مؤكدا أن الجماهير تعلقت به بعد هذا الهدف، مضيفا: "باتشيكو دفع بي في مباراة نادي مصر بالكأس، وكان لا يعرفني في هذا الوقت".

وأكد أسامة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة أن طارق حامد زميله السابق في الزمالك أبلغه أنه لاعب مميز، وأن له مستقبلا كبيرا في الكرة المصرية.

وتابع: "إن طارق أيضًا أبلغه أنه قال لكارتيرون أنه لاعب جيد، وأنه يجب عليه عدم الخوف، وأن مستويات كل اللاعبين شبه بعض".

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، قد نجحت في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الاتفاق مع مسئولي القلعة البيضاء، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم القادم.

ويخضع أسامة فيصل، لتدريبات علاجية عقب الإصابة التى تعرض لها فى التدريبات الجماعية، وعلى أثرها أجرى أشعة لمعرفة مدى الإصابة، وجاءت إصابة فيصل بجزع في غضروف الركبة، وقام الجهاز الطبي لفريق البنك الأهلى بوضع برنامج علاجى للاعب لمدة 15 يوما قبل عودته للتدريبات الجماعية من جديد.