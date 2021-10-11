شكرا لقرائتكم خبر عن سام مرسي: النني والسولية وطارق حامد لاعبون كبار.. وصلاح الأفضل في العالم حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، إن البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، طالبه بالاجتهاد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فرصته للانضمام موجودة.

وقال سام، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تعرضت للإيقاف في إنجلترا لمدة 3 مباريات، وهذا أثر على حظوظي للانضمام إلى المنتخب".

وأشار سام مرسي إلى أن كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري يملك سيرة ذاتية قوية للغاية، مؤكدا أنه معروف في عالم كرة القدم حول العالم.

وقال سام إنه كان خارج حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، وأن الجهاز السابق لم يتواصل معه في أي فترة.

أكد سام مرسي، أن المنتخب المصري يملك لاعبين كبارا في مركزه، مشيرا إلى أن محمد النني والسولية وطارق حامد لديهم إمكانيات مميزة.

وقال سام إن محمد صلاح يعد أفضل لاعب في العالم حاليا، خاصة أن مستواه يتطور موسما بعد موسم مع ليفربول.