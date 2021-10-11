شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعقد جلسة مع الديب ويصحح الأخطاء فى مران الاتحاد بالمعسكر المغلق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية بمعسكره المغلق لمدة أسبوعين بأحد الفنادق في الإسكندرية، استعدادًا للموسم الجديد المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.

وشهد المران وقوف حسام حسن على بعض الأخطاء في التمركز والتمرير من اللاعبين، كما عقد جلسة مع كريم الديب العائد من الإصابة بالرباط الصليبي، وطالبه فيها بالتدرج في الحمل البدني للوصول إلى أعلى جاهزية قبل انطلاق الدورى.

ووجه حسام حسن اللاعبين إلى ضرورة الاهتمام بالجانب البدني، حيث يستمر معسكر الاتحاد السكندري حتى انطلاق مسابقة الدوري المصري، المقرر إجراء قرعتها غدا الثلاثاء، على أن يتدرب الفريق على فترتين لرفع اللياقة البدنية والمستوى الفني للاعبين.

وتقام تدريبات الاتحاد في هذه الفترة التي تسبق انطلاق الدورى على ملعب النادي بسموحة، ومن المنتظر أن يستقر حسام حسن على التشكيل الأساسي الذى سيبدأ به الدورى لتحقيق أفضل بداية لزعيم الثغر.



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