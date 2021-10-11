شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة: الزمالك رفض إعارتى مجانا.. والإسماعيلى أخلف وعوده معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود شبانة، لاعب نادي الزمالك، أن إدارة الفريق رفضت خروجه على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى الخروج من أجل المشاركة والعودة جاهزا مرة أخرى، مؤكدا أنه لم يتخيل عدم حل مشكلة القيد في نهاية الميركاتو الصيفي.

وقال شبانة، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أنه اتفق مع الإسماعيلي على كل شيء، ولكنه لم ينضم بسبب خلافات وعوده وبعض الأمور المادية.

وأضاف: "تحدثت مع باتريس كارتيرون، وهو حزين بسبب عدم قيدي، وأتمنى أن أجد ناديا حتى أشارك في المباريات".

وفى سياق متصل أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد لفترتين، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.

وأضاف لبيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تأييد عقوبة إيقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت على النادي بسبب اللاعب حسام أشرف.