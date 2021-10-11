شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة: الزمالك رفض إعارتى مجانا.. والإسماعيلى أخلف وعوده معى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمود شبانة، لاعب نادي الزمالك، أن إدارة الفريق رفضت خروجه على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى الخروج من أجل المشاركة والعودة جاهزا مرة أخرى، مؤكدا أنه لم يتخيل عدم حل مشكلة القيد في نهاية الميركاتو الصيفي.
وقال شبانة، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أنه اتفق مع الإسماعيلي على كل شيء، ولكنه لم ينضم بسبب خلافات وعوده وبعض الأمور المادية.
وأضاف: "تحدثت مع باتريس كارتيرون، وهو حزين بسبب عدم قيدي، وأتمنى أن أجد ناديا حتى أشارك في المباريات".
وفى سياق متصل أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد لفترتين، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.
وأضاف لبيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تأييد عقوبة إيقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت على النادي بسبب اللاعب حسام أشرف.
وطلب الاتحاد الدولي من الزمالك يوم 13 يناير الماضي الرد على الشكوى بحد أقصى يوم 3 فبراير 2021، وتم منح الزمالك مهلة أسبوعين للرد قبل تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات، وحذر الاتحاد الدولي، نادي الزمالك بأنه حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للرد فإن لجنة فض المنازعات لن تنظر لأى مخطابات عقب ذلك.
وجاءت المفاجأة أن الزمالك لم يرسل أى رد للاتحاد الدولى وتم تحويل الملف إلى لجنة فض المنازعات، التى أصدرت قرارا بإيقاف حسام أشرف 4 أشهر، وتغريم الزمالك 4 ملايين يورو، وذلك لأن عقد اللاعب مع الأكاديمية ينص على دفع 4 ملايين يورو في حالة الفسخ أول موسم من العقد.
وحصل الزمالك على مهلة لطلب الحيثيات والرد باستئناف عقب القرار، وحذر الاتحاد الدولي بأنه حال عدم طلب الحيثيات فإن الزمالك يخسر حقه في الاستئناف، وهو ما حدث حيث لم يطلب الزمالك حيثيات الحكم ولم يرسل استئناف للجنة فض المنازعات ليتم صدور حكم نهائي بمنع الزمالك من القيد فترتين متتاليتين وتغريمه 4 ملايين يورو.
وتواصل مسئولو الزمالك مع الأكاديمية في الكاميرون وقاموا بعمل تسوية بدفع 100 ألف يورو مقدما ونفس المبلغ عقب انتهاء الأزمة رسميا في الفيفا، ولكن المفاجأة أن الاتحاد الدولي لم يقبل بالتسوية بسبب تجاوز الفترات المحددة للرد، وكذلك عدم طلب حيثيات الحكم، ولم يعترف الفيفا بالتسوية وقام بتحويل الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".