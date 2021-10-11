شكرا لقرائتكم خبر عن ستانلي: تفاجأت بما فعله الأهلي مع أجاي.. وقد أعود للزمالك مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ستانلي أوهاويتشى، لاعب نادي وادي دجلة، أن عودته للزمالك مرة أخرى متاحة، مشيرا إلى أنه يحب الفريق الأبيض، وأنه عاش أياما مميزة داخل النادي، مؤكدا أن محمود عبد الرازق شيكابالا أثبت أن السن مجرد رقم، وذلك بسبب المستويات الذي يقدمها مؤخرا.

وقال ستانلي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنه تفاجأ بالأزمة الأخيرة بين النادي الأهلي وجونيور أجاي، حيث إن العلاقة بين الطرفين كانت مميزة، موضحا أن مصر ستفوز على ليبيا مجددا في مباراة اليوم، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

أكد اوهاويتشى أن هبوط وادى دجلة في الموسم الماضي صدمه، مشيرا إلى أن هذا النادي يملك عقلية رائعة ونظام جيد للغاية، ولكنه صادفه سوء حظ كبير، موضحا أن الزمالك قدم موسم تاريخي في الموسم الماضي، وهذا ما جعله يتوج بلقب الدوري في النهاية.

وفى سياق متصل تعاقد نادي وادى دجلة مع النيجيري استانلي أوهاويتشي لاعبه السابق ولاعب نادى الزمالك السابق للإنضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الدرجة الثانية.