شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين الشعبانى ولاعبى المصرى قبل ضربة البداية بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معين الشعبانى جلسة مع لاعبى المصري البورسعيدي على هامش مران الفريق اليوم، أكد فيها ثقة في جميع اللاعبين قبل مواجهة سلطات الموارد الأوغندي بالدور الـ32 للكونفدرالية.

وأكد المدير الفنى للمصري أهمية دعم الصفقات الجديدة للفريق قبل السفر لأوغندا، ووضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعبين الـ9 الذين تعاقد معهم النادي طوال مدة تواجد الفريق في أوغندا، حيث تمنع اللوائح مشاركة اللاعبين الجدد في دور الـ32 للبطولة.

واستأنف فريق المصري البورسعيدي مرانه عصر أمس الأحد استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ19 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه مع فريق سلطات الموارد الأوغندي والمقرر إقامتها في السادس عشر من أكتوبر على ملعب سانت ماري بالعاصمة كمبالا.

وقرر الجهاز الفني للمصري البورسعيدى بقيادة معين الشعباني منح لاعبيه راحة سلبية، السبت، ولمدة يوم واحد فقط، عقب نهاية المعسكر المغلق للفريق ببرج العرب والذي استمر لنحو 12 يومًا خاض خلاله الفريق خمس مباريات ودية.