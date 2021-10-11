موعد مباراة منتخب مصر وليبيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يبحث منتخب مصر في مباراته المقرر لها مساء اليوم أمام ليبيا في الجولة الرابعة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 بملعب الشهداء ببني غازي، عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث أو التعادل من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة علي حساب ليبيا وأنجولا والجابون.

موعد مباراة منتخب مصر وليبيا

ويدخل منتخب مصر مواجهة قوية فى التاسعة مساء اليوم الاثنين ، ويطمع الفراعنة في تحقيق أى نتيجة ايجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة علي امال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الاول فقط وهو ما حرص عليه الجهاز الفني في جلساتهم مع اللاعبين بأن مباراة اليوم تعد هي الاهم في مشوار التاهل للمباراة وتحفيزهم علي ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا علي ارضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة خاصة ان الفوز يقرب الفراعنه من التاهل بنسبة كبيرة للغاية حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وانجولا 3 نقاط والجابون في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة ،وفي حالة فوز الفراعنة امام ليبيا ثم الفوز علي الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.

ومن المرجح أن يجرى كيروش تغييرات طفيفة عن مباراة ليبيا الأولى علي رأسها اللعب بـ3 دفندرات و الدفع بطارق حامد بجوار محمد النني وعمرو السولية علي حساب عبدالله السعيد الي جانب دراسة الدفع بأيمن اشرف في مركز الظهير الايسر علي حساب احمد فتوح بسبب اجادة اشرف للنواحي الدفاعية عن فتوح ،وسيكون تشكيل المنتخب في مباراة اليوم هو محمد الشناوي في حراسة المرمي و أحمد حجازي و محمود الونش و اكرم توفيق وايمن اشرف في الدفاع و محمد النني وطارق حامد و عمرو السولية في الوسط و عمر مرموش أو رمضان صبحي و محمد صلاح ومصطفي محمد في الهجوم، مع تكليفات بالثلاثي الهجومي بالعودة للتامين الدفاعي من منتصف الملعب نظرا للهجوم المتوقع من المنتخب الليبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر وليبيا

تذاع مباراة منتخب مصر وليبيا على قنوات أون تايم سبورت 1 المفتوحة.