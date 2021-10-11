شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن بعد الانتقال لدجلة: أنتظر عرض من سبورتنج لشبونة أو الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث يوسف حسن مهاجم نادى وادى دجلة المنضم له حديثًا من صفوف نادى المقاولون العرب عن فشل مفاوضات انتقاله للأهلى، قائلا:" حصلت على 3 عروض محلية ورفضتها من أجل الأهلى ووافقت فى النهاية على الانضمام لوادى دجلة".

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية:"بعد توقيعى لوادى دجلة تلقيت عرض من سبورتنج لشبونة البرتغالى، منتظر عرض فى يناير من الأهلى وسبورتنج لشبونة ولا أرغب فى الاستمرار باللعب فى مصر وهدفى الاحتراف أو الاهلى ".

واختتم يوسف حسن تصريحاته :"حاليًا انا موجود فى وادى دجلة،لا يوجد أى اتفاق بين الأهلى ودجلة انى اروح فى يناير للأهلى، ومش هطول فى مصر ومتفق مع ماجد سامى مالك نادى دجلة ان هدفى الاحتراف أو الانضمام للأهلي".

وفى سياق متصل نجح مسئولو وادى دجلة فى حسم صفقة يوسف حسن هداف المقاولون العرب ومنتخب الشباب مواليد 2003، بعد إتمام الاتفاق مع نظرائهم بالمقاولون، ووقع يوسف حسن على عقود انتقاله لفريق الغزلان لمدة 4 سنوات.

وكانت عدة أندية قد اهتمت بضم اللاعب خلال الأيام الماضية، أبرزها، الأهلى، وفيوتشر وبيراميدز، قبل أن يوقع يوسف حسن على عقود انضمامه لدجلة، حيث كان اللاعب قد تخلف عن معسكر المقاولون المقام بالإسكندرية لحسم مصيره بعد اهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته.

وكان يوسف حسن قد تلقى عدة عروض للمعايشة فى أندية أوروبية، إلا أن انتشار كورونا فى العام الماضى وتوقف حركة السفر حال دون استخراج التأشيرات اللازمة.

يذكر أن يوسف حسن دخل فى اهتمامات كبار الأندية خاصة الأهلى وبيراميدز خلال الموسم الماضى، وشدد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة على أن المقاولون لن يتنازل عن خليفة محمد صلاح إلا بمبلغ 100 مليون جنيه.