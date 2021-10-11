شكرا لقرائتكم خبر عن روقا: الزمالك رفض 3 عروض لرحيلي.. وهذا موسمى الأخير مع النادي والأولوية للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أشرف "روقا" لاعب نادي الزمالك، أن هذا الموسم هو الأخير له مع النادي الأبيض، موضحا أنه فوجئ بإعلان القلعة البيضاء عن تجديد تعاقده لثلاثة مواسم قادمة، على الرغم من عدم توقيعه على أي عقود جديدة.

وأوضح لاعب الزمالك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "إدارة الزمالك رفضت ثلاثة عروض لرحيله خلال الفترة الماضية، لافتًا لإمكانية رحيله مجانًا في شهر يناير القادم".

وواصل أشرف روقا: "تلقيت 3 عروض في الفترة الماضية، من الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والجونة، لكن حدثت خلافات مادية ولم تتم الصفقة، ولا استطيع الخروج معارًا من الزمالك لأن عقدي متبقي به موسم واحد فقط، وذلك كان يجب أن يكون خروجي عن طريق البيع النهائي، وما تم عرضه لم يرضي إدارة النادي".

وتابع لاعب وسط الفريق الأبيض: "في شهر يناير القادم سيكون لي الحق في التوقيع مجانًا لأي نادِ، لكن الأولوية بالنسبة لي هي البقاء في الزمالك وإذا أرادوا بقائي فأنا أرحب بذلك".

واختتم روقا: "علمت أن الزمالك أعلن التجديد لي لـ3 مواسم عبر الموقع الرسمي، وفوجئت يومها أن أحمد سيد زيزو يتحدث لي ويبارك على التجديد، لكن ذلك لم يحدث ولم أوقع على أي عقود ولم يتحدث معي أي مسؤول في النادي بهذا الشأن".