شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: كارتيرون حزين بسبب عدم قيدي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود شبانة، مدافع فريق الزمالك المنتقل حديثا من أسوان والمتعثر قيده، إن إدارة الفريق رفضت خروجه على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى الخروج من أجل المشاركة والعودة جاهزا مرة أخرى.

وأوضح: "أتواجد مع الزمالك حتى شهر يناير المقبل، لا توجد مباريات كثيرة حتى الانتقالات الشتوية، مستمر مع الفريق وسأتدرب، وأتمنى الزمالك يساعدنى للخروج معارا فى يناير، ماحدث سيجعلنى خارج المنتخب ببطولة كأس العرب".

وواصل لاعب أسوان السابق، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامى إبراهيم فايق: "إنه لم يتخيل عدم حل مشكلة القيد فى نهاية الميركاتو الصيفى، وأحلم بالمشاركة بقميص الزمالك".

وتابع شبانة أنه اتفق مع الإسماعيلى على كل شىء، ولكنه لم ينضم بسبب خلافات حول الأمور المادية، قائلا: "تحدثت مع باتريس كارتيرون، وهو حزين بسبب عدم قيدى، وأتمنى أن أجد ناديا حتى أشارك فى المباريات".