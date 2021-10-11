شكرا لقرائتكم خبر عن الحمام والممبار يجمع نجوم سيراميكا على مائدة عشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا على عزومة عشاء فى أحد المطاعم وعلى رأسهم محمد إبراهيم وعامر عامر وشادى حسين وشريف دابو، وتأتى هذه اللافتة من لاعبى الفريق، سعيا لتحقيق مزيد من الترابط ولم الشمل والذى سينعكس بشكل إيجابى على نفسيتهم تحت قيادة المدير الفنى هيثم شعبان.

وشهد العشاء الذى كان مكونا من الحمام والممبار حالة من المرح، والسعادة على اللاعبين حيث تعاهدوا على تحقيق نتائج مميزة فى الموسم الجديد من الدورى المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجارى.

ومن ناحية أخرى كشف معتز البطاوى، المشرف على الكرة بنادى سيراميكا، عن موعد عودة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، إلى المشاركة فى المباريات بعد الإصابة التى لحقت به خلال الموسم الماضى بقطع فى وتر أكيليس، وقال البطاوى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": صالح جمعة يواصل عملية التأهيل طبقاً لبرنامجه التأهيلى وصالح لديه رغبة كبيرة فى العودة سريعاً وسيعود للفريق خلال شهرين أو 3 أشهر على الأكثر.

وفى وقت سابق، وجه صالح جمعة الشكر لمسئولى الجهاز الطبى بالنادى على المجهودات الكبيرة التى يبذلونها لسرعة تعافى اللاعب وعودته للملاعب مرة أخرى، وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيليس أثناء المباراة الودية التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.

وكتب صالح جمعة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أشكر الجهاز الطبى لنادى سيراميكا وعلى رأسهم الدكتور فريد رضوان على جهودهم المتواصلة معى".

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا فى الموسم المنقضى بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدفا وحيدا وحصل على 3 إنذارات، بينما لم يحصل على أى كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا فى 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربى والمقاصة والمحلة والمصرى ووادى دجلة والجونة.