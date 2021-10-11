شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: ما يحدث مع شيكابالا "لا أرضاه على نفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد سليمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إنه حزن على رحيل رمضان صبحى عن القلعة الحمراء مؤكدا أنه كان يتمنى استكمال اللاعب مسيرته الكروية داخل قلعة التتش، خصوصا أن إدارة النادى فعلت كل شيء معه.

وأضاف الحاوى، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج مساء dmc: "زعلت على رمضان صبحي لما مشي الأهلي عمل كل حاجة معاه وكنت وأتمنى أنه يكمل بس لو فكر يرجع دي بتاعة المسؤولين بس هو رصيده خلص في النادي".

وتابع: "ربنا يكرم رمضان صبحي، ويوفقه، هو متربي داخل الأهلي وكان لديه غيرة غير طبيعية على النادي، هو أدرى باختياراته، ربما خانه تفكيره،والأهلي كان يضع في اعتباره أن يكون رمضان صبحي أسطورة داخل النادي، ويصل لمكانة غير مسبوقة، ولن يحقق هذا الأمر مع بيراميدز، لأن الأهلي مختلف عن أي نادي آخر لست صاحب قرار بعودة رمضان صبحي أم لا لكن رصيده في الأهلي انتهى".

واستطرد: "ما يحدث مع شيكابالا لن أرضاه على نفسى ولكن أرفض استفزاز الجماهير بأى طريقة .

وأردف : " وروحت لعبد الشافي المستشفى وقالي معلش استحمل جت فيك عشان كان معمول عليا حملة قوية وقتها واسالوا عبد الشافي راجل محترم اول لما شافني قالي معلش يبقي ازاي انا اذيته دي كرة عادية وحكام من اوروبا قالوا احتكاك عادي جدا".

وواصل وليد سليمان حديثه: "كان عندي معلومة أن لو الأهلي توج بافريقيا 2018 كنت هاخد احسن لاعب في افريقيا وأثر فيا خسارة اللقب ده اوي وماتش القاضية ممكن ده تاريخ بالنسبة لينا.. وبقول لمحمود علاء متركزش في الكلام اللي بيتقال ومفيش حد بيبقى عايز يغلط".

وتحدث عن زميله في الفريق محمود عبد المنعم: "كهربا لاعب جيد، وإنسان طيب، دائما الشخص صاحب الصوت العالي طيب من الداخل، يجب أن يكون هناك تعامل مناسب مع كهربا "هو كان معتاد على أسلوب بعيد عن النادي الأهلي، يتم التعامل معه في تلك الموقف بالشكل الذي يرضيه، لكن هذا لا يحدث في الأهلي.. المشكلة التي حدثت بين كهربا والشناوي، كانت بسبب عدم التزامه بموعد النزول لأرض الملعب، وكهربا لم يتقبل توجيهات الشناوي كقائد للفريق تحدثنا مع كهربا في هذا الأمر، وأخبرناه أن الأمور داخل الأهلي مختلفة، قائد الفريق مثل مدير الكرة والمدير الفني، يجب الإلتزام في التعامل معه".

واختتم حديثه متحدثا عن أزمة إمام عاشور لاعب الزمالك قائلا: "الموضوع مع إمام عاشور انتهى ومش زعلان منه.. وبقوله ركز في الملعب أنت عندك مهارات تخليك لاعب كويس ومتركزش مع الجمهور".