شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم: مباراتنا مع مصر بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف خميس آدم، نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مواجهة فريقه ضد مصر مساء الإثنين، في تصفيات كأس العالم، ستكون بدون حضور جماهيري، موضحا أن حسن استضافة مصر للفريق الليبي، أو العكس، يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا للعلاقات الأخوية بين الجانبين.
وتابع نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "حتى هذه اللحظة مباراة ليبيا ضد مصر ستكون بدون حضور جماهيري، ليبيا تخوض التصفيات للمنافسة على الصعود إلى كأس العالم، الجميع كان يقلل من إمكانيات وحظوظ الفريق، لكن فريقنا نجح في إثبات عكس ذلك".
وواصل: "لعبنا الشوط الأول ضد مصر في برج العرب، وسنخوض النصف الثاني في ليبيا، وهدفنا هو تحقيق الفوز، نتلقى دعم كبير واللاعبين حالتهم النفسية جيدة وراضون عما قدموه في اللقاء الماضي".
ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مرانه الوحيد والأخير باستاد شهداء بنينا بليبيا، استعدادًا لمواجهة المنتخب الليبي غدا الاثنين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ويطمع الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.
ويعاون جوميز مواطنيه سويلا زكالي (حكم مساعد أول) وندونجيني أثينكوسي (حكم مساعد ثانٍ) وأوجين أمدلولي (حكم رابع)، مع تعيين التونسي هشام قيراط كمراقب للحكام.
وحقق منتخب مصر 3 انتصارات في 3 مباريات خاضها تحت صافرة تحكيمية لفيكتور جوميز، بواقع مباراة ضد أوغندا (1-0) في تصفيات كأس العالم 2018، ومباراة ضد تونس (3-2) في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة ضد الكونغو الديمقراطية (2-0) في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.