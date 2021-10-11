شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم: مباراتنا مع مصر بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خميس آدم، نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مواجهة فريقه ضد مصر مساء الإثنين، في تصفيات كأس العالم، ستكون بدون حضور جماهيري، موضحا أن حسن استضافة مصر للفريق الليبي، أو العكس، يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا للعلاقات الأخوية بين الجانبين.

وتابع نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "حتى هذه اللحظة مباراة ليبيا ضد مصر ستكون بدون حضور جماهيري، ليبيا تخوض التصفيات للمنافسة على الصعود إلى كأس العالم، الجميع كان يقلل من إمكانيات وحظوظ الفريق، لكن فريقنا نجح في إثبات عكس ذلك".

وواصل: "لعبنا الشوط الأول ضد مصر في برج العرب، وسنخوض النصف الثاني في ليبيا، وهدفنا هو تحقيق الفوز، نتلقى دعم كبير واللاعبين حالتهم النفسية جيدة وراضون عما قدموه في اللقاء الماضي".