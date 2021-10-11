شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: هدفنا الفوز على ليبيا ببني غازي.. ولا تستعجلوا الحكم على كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني يتمنى الظهور بشكل أفضل في مباراة العودة أمام ليبيا، اليوم الاثنين، وتلافي المساوئ الذي ظهر عليه الفراعنة في مباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة ايجابية والبقاء في صدارة المجموعة.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الجهاز الفني لمنتخب مصر راضي عن كل اللاعبين في المباراة الماضية، خاصة بعدما حققنا الهدف وهو الفوز واعتلاء صدارة المجموعة، خاصة أن كل اللاعبين قدموا ما عليهم في المباراة".

وأضاف أنه كان هناك ضغط قبل مباراة الذهاب على اللاعبين لاننا لم نكن متصدرين المجموعة وعلى الجماهير ألا تسنعجل لأن كيروش لم يتول المهمة سوى من 15 يوما فقط، وهناك لاعبون لم يحفظ أسمائها وهدفنا الفوز في مباراة العودة غدا".

زاخت: "لم يكن هناك وقت للتدرب بعد مباراة العودة سوى للاعبين البدلاء بعد المباراة السابقة وخضنا تدريب وحيد على ملعب المباراة بسبب ضيق الوقت بعد حصول اللاعبين على راحة أمس".