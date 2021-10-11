نشرة الأحد.. بيج رامي يفوز بمستر أولمبيا.. والمنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 10 أكتوبر 2021.
المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ليبيا
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بسلاح بنزيمة ومبابي.. فرنسا تتوج بدوري الأمم الأوروبية بقتل طموح إسبانيا
مران الأهلي.. مشاركة صلاح محسن.. وتأهيل لوحيد ومتولي
أوغندا تواصل المطاردة ومالي تعزز صدارة مجموعتها بتصفيات المونديال
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منافس مصر في كأس الأمم.. نيجيريا تثأر من أفريقيا الوسطى بتصفيات المونديال
في صحبة الأمير ويليام.. دعوة صلاح لحفل جوائز إيرثشوت
بيج رامي يفوز بمستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي
رونالدو يحقق رقما تاريخيا جديدا مع البرتغال (فيديو)
الاتحاد الليبي يعلن.. مواجهة مصر بدون جماهير "حتى الآن"