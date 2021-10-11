روقا: قد أرحل مجانًا عن الزمالك.. وفوجئت بإعلان التجديد لي بعكس الواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد أشرف "روقا" لاعب نادي الزمالك، أنه فوجيء بإعلان القلعة البيضاء عن تجديد تعاقده لثلاثة مواسم قادمة على الرغم من عدم توقيعه على أي عقود جديدة.

وأشار روقا في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن إدارة الزمالك رفضت ثلاثة عروض لرحيله خلال الفترة الماضية، لافتًا لإمكانية رحيله مجانًا في شهر يناير القادم.

وقال روقا: "تلقيت 3 عروض في الفترة الماضية، من الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والجونة، لكن حدثت خلافات مادية ولم تتم الصفقة".

وأكمل: "لا استطيع الخروج معارًا من الزمالك لأن عقدي متبقي به موسم واحد فقط، وذلك كان يجب أن يكون خروجي عن طريق البيع النهائي، وما تم عرضه لم يرضي إدارة النادي".

وأضاف: "في شهر يناير القادم سيكون لي الحق في التوقيع مجانًا لأي نادِ، لكن الأولوية بالنسبة لي هي البقاء في الزمالك وإذا أرادوا بقائي فأنا أرحب بذلك".

واختتم: "علمت بأن الزمالك أعلن التجديد لي لـ3 مواسم عبر الموقع الرسمي، وفوجئت يومها أن أحمد سيد زيزو يتحدث لي ويبارك على التجديد، لكن ذلك لم يحدث ولم أوقع على أي عقود ولم يتحدث معي أي مسؤول في النادي بهذا الشأن".