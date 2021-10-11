الاتحاد الليبي يعلن.. مواجهة مصر بدون جماهير "حتى الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد خميس آدم نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مواجهة فريقه ضد مصر مساء الإثنين، في تصفيات كأس العالم، ستكون بدون حضور جماهيري.

وأشار آدم في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الحديث عن حسن استضافة مصر للفريق الليبي، أو العكس، يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا للعلاقات الأخوية بين الجانبين.

وقال آدم: "الحديث عن حسن استضافة المصريين لمنتخب ليبيا أو العكس لا يجوز الحديث عنه، لا يمكن الخوض في أحاديث حول الاستقبال الأخوي والجيد لأنها أمور طبيعية".

وأكمل: "حتى هذه اللحظة مباراة ليبيا ضد مصر ستكون بدون حضور جماهيري".

وأضاف: "ليبيا تخوض التصفيات للمنافسة على الصعود إلى كأس العالم، الجميع كان يقلل من إمكانيات وحظوظ الفريق، لكن فريقنا نجح في إثبات عكس ذلك".

واختتم: "لعبنا الشوط الأول ضد مصر في برج العرب، وسنخوض النصف الثاني في ليبيا، وهدفنا هو تحقيق الفوز، نتلقى دعم كبير واللاعبين حالتهم النفسية جيدة وراضون عما قدموه في اللقاء الماضي".