جمعة: كيروش لم يحفظ بعض الأسماء.. وحُرمنا من التدريب على "عشب صناعي" لضيق الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن مواجهة ليبيا المقبلة بالجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم مهمة للحفاظ على تصدر المجموعة، لافتا أن المنتخب سيحاول الظهور بشكل أفضل.

وأضاف كيروش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" كيروش راضٍ عن جميع لاعبي منتخب مصر وحققنا الهدف من المباراة السابقة وهو الفوز، كان هناك ضغط اننا لم نكن في الصدارة".

وتابع:" المدرب كيروش ما زال حتى الآن لا يحفظ بعض أسماء اللاعبين فلم يمر وقت طويل على تواجده".

وأكمل: "كل اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم في مواجهة ليبيا ببرج العرب، والمواجهة المقبلة مهمة مع منتخب ينافسنا على صدارة المجموعة".

وأتم تصريحاته:" بين المباراتين امام ليبيا لم يكن هناك وقت للتدريب على ملعب "عشب صناعي"، المقرر أن تقامه عليه المواجهة المقبلة".

واختتم المنتخب المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، التدريبات استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد منافسه الليبي، مساء غدٍ الإثنين، ضمن حسابات الجولة الرابعة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويسعى المنتخب المصري لتجديد انتصاره على المنتخب الليبي بعد الفوز عليه مساء الجمعة الماضي بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب الشاب عمر مرموش.

جدير بالذكر أن المجموعة يتصدرها المنتخب المصري بسبع نقاط، في المقابل يأتي كل من ليبيا بست نقاط، ثم أنجولا بثلاث نقاط، وأخيرًا الجابون برصيد نقطة.