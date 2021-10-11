بمشاركة خماسي الدوري المصري.. تونس تتعثر أمام موريتانيا في طريق المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تعثر المنتخب التونسي أمام منتخب موريتانيا بعدما انتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي، في لقاء جاء ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا والمؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك خماسي دوري we المصري في مباراة موريتانيا وهم: علي معلول لاعب الأهلي، وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك، وفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز.

في المقابل، لعب ممادو نياس والمنضم حديثًا لفريق المقاولون العرب، مع المنتخب الموريتاني.

وحاول المنتخب التونسي الاقتراب خطوة نحو الوصول للدور النهائي في طريق المونديال، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت هذه المجموعة تعادل منتخب زامبيا ضد غينيا الاستوائية بهدف لكل جانب.

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية: تونس في الصدارة (10 نقاط) - غينيا الاستوائية (7 نقاط) - زامبيا (4 نقاط) - موريتانيا (نقطة).