وكيله: الشناوي لا ينقصه نجومية.. ولا توجد أزمة مع الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى حازم الحديدي، وكيل محمد الشناوي حارس الأهلي، وجود أزمة بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب والشناوي، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل معسكر منتخب مصر.

وقال الحديدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" لا عصام الحضري ينقصه تاريخ ولا محمد الشناوي ينقصه نجومية".

وأضاف:" من مصلحة عصام الحضري أن يصل محمد الشناوي إلى كأس العالم مع منتخب مصر ليسجل أنه كان سببا في ذلك كمدرب لحراس المنتخب، والشناوي يهمه أن يذهب إلى كأس العالم للمرة الثانية".

وتابع:" لا توجد أي أزمة بين الشناوي والحضري كما يردد البعض، ومن الوارد أن يتعرض الحارس لإصابة في أي وقت خلال التدريبات".

وأوضح، أن كارلوس كيروش هدفه الأول هو تحقيق الفوز وتحسين أداء المنتخب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أي مشاكل داخل المنتخب.

واختتم المنتخب المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، التدريبات استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد منافسه الليبي، مساء غدٍ الإثنين، ضمن حسابات الجولة الرابعة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويسعى المنتخب المصري لتجديد انتصاره على المنتخب الليبي بعد الفوز عليه مساء الجمعة الماضي بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب الشاب عمر مرموش.

جدير بالذكر أن المجموعة يتصدرها المنتخب المصري بسبع نقاط، في المقابل يأتي كل من ليبيا بست نقاط، ثم أنجولا بثلاث نقاط، وأخيرًا الجابون برصيد نقطة.