بيج رامي: مصر ستنظم "مستر أولمبيا".. وسأتوج بـ7 ألقاب أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رامي السبيعي "بيج رامي" المتوج بجائزة مستر أولمبيا في كمال الأجسام، أنه يسعى للتتويج بسبعة ألقاب قادمة من المسابقة.

وأشار السبيعي في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة "مستر أولمبيا مصر" بحضور نجوم عالميين في كمال الأجسام، خلال الفترة المقبلة.

وقال بيج رامي: "الجماهير كان بينهم مصريين، منهم من جاء من مصر معي بالفعل ومنهم من يقيم في أمريكا".

وأكمل: "كل شخص يستطيع النجاح، الأمر لا يتعلق بالرياضة والجيم فقط، كل فرد يضع تركيزه في عمل وسيفعل ما يريد، لا شيء اسمه مستحيل".

وأضاف: "سيتم تنظيم حدث كبير جدًا في مصر خلال الفترة المقبلة، أتحدث هنا عن مستر أولمبيا مصر، وسيكون نقلة كبيرة للرياضة المصرية".

وأردف: "مستر أولمبيا مصر سيتم تنظيمه نظرًا لأن الكثيرين لا يستطيعون السفر لأمريكا، وسيتواجد في المنافسات أبطال كبار من جميع أنحاء العالم".

وأوضح: "العالم منبهر برد فعل المصريين ومتابعتهم لمستر أولمبيا وهو ما يدفعنا لتنظيم هذا الحدث في مصر وتسويقه عالميًا بشكل كبير".

واختتم: "إن شاء الله سأتوج بـ7 ألقاب قادمين لمستر أولمبيا".