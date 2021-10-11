سليمان: رمضان رصيده انتهى.. ولا أقبل ما يحدث لشيكابالا لكن اللاعب ليس جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح وليد سليمان لاعب الأهلي، بأنه لا يستطيع الحكم إن كان يقبل بعودة رمضان صبحي للفريق من جديد أم لا، لكن أوضح أن طريقة رحيله جعلت "رصيده انتهى"، كما أوضح أنه يرفض ما يحدث لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لكنه أكد أن اللاعب لا يجب أن يتصرف مثل الجمهور.

وقال وليد سليمان في تصريحاته لقناة "دي إم سي" الفضائية: "إمام عاشور لاعب جيد، لكن أتمنى أن يركز في الأمور المتعلقة بكرة القدم، ولا يهتم بالسوشيال ميديا، لا أفكر في الموقف الذي جمعه معي".

وتابع: "إمام عاشور لم يعتذر لي كي أقبل الاعتذار، أنا مش زعلان منه، لكن عيب للغاية التباهي بشيء مش حلو، رسالة له وللجمهور لا يجور التباهي بالخطأ، أنت يجب أن تتباهي بالأشياء الجيدة، لكن التباهي بالخطأ ده هيعمل مشكلة عندك."

أما عن السلوكيات التي تتم من جانب الجماهير تجاه شيكابالا، فقال: "ما يحدث شيكابالا لا أرضاه على نفسي، لكن أيضًا أنا لا أقبل أن أتصرف مثل الجمهور".

وأبدى رأيه في مصطفى شوبير، قائلًا: " لاعب موهوب ولديه إصرار غير طبيعي، لم أر حارس في هذا السن بمستوى مصطفى، هو مظلوم لأن والده أحمد شوبير".

أما عن رمضان صبحي، فقال: "ربنا يكرم رمضان صبحي، ويوفقه، هو متربي داخل الأهلي وكان لديه غيرة غير طبيعية على النادي، هو أدرى باختياراته، ربما خانه تفكيره".

وأضاف: "الأهلي كان يضع في اعتباره أن يكون رمضان صبحي أسطورة داخل النادي، ويصل لمكانة غير مسبوقة، ولن يحقق هذا الأمر مع بيراميدز، لأن الأهلي مختلف عن أي نادي آخر".

واختتم قائلا: "لست صاحب قرار بعودة رمضان صبحي أم لا لكن رصيده في الأهلي انتهى".