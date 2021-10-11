منتخب عمان الاولمبي يعود إلى مسقط بعد السقوط في السعودية

وصلت بعثة منتخب عمان الاولمبي، مساء اليوم الاحد 10 اكتوبر، العاصمة العُمانية مسقط بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا التي تستضيفها السعودية حاليًا.

وودع منتخب عمان الاولمبي من دور المجموعات بعدما جمع 3 نقاط من انتصار يتيم حققه على الأردن في الجولة الأولى بهدف دون رد سجله اللاعب عيسى الناعبي.

وخسر المنتخب العماني في مباراته الثانية بهدف دون رد أمام اليمن على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة الراكة، ليتأزم وضعيته في المجموعة الأولى قبل خوض اللقاء الختامي.

وكادت عُمان تنجح في قطع ورقة الترشح إلى الدور نصف النهائي لمواجهة سوريا بفضل تقدمها بهدف دون رد، غير أن الحظ منع الفريق من إضافة الهدف الثاني برأسية ارتدت في العارضة، قبل أن يحرز لاعب الكويت «بندر السلامة» هدف قاتل في الدقيقة 96.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم عبر موقع تويتر «بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي تصل إلى أرض السلطنة بعد ختام المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عامًا في السعودية، معاك يا أحمرنا».

ويستعد منتخب عمان تحت 23 عامًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية، والمقرر إقامتها في أوزبكستان مطلع عام 2022.

ووقع المنتخب العماني في المجموعة الخامسة التي تضم صاحب الضيافة «الإمارات» بالاضافة إلى الهند وقرغيزستان.

وسيلعب منتخب الخناجر العماني 3 مباريات متتالية في نهاية الشهر الجاري أمام منتخبات الهند وقرغيزستان والامارات أيام 25 و28 و31 أكتوبر.