آرسين فينجر يقود الهلال والنصر في لقاء باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض

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سيتولى الفرنسي أرسين فينغر مهمة تدريب نجوم الهلال والنصر السعوديين خلال مواجهته لباريس سان جرمان على كأس موسم الرياض بحسب ما أعلنت صحيفة “الرياضية” السعودية الأحد.
وسيعود المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي بالتالي للتدريب بشكل مؤقت للمرة الأولى منذ رحيله عن صفوف “المدفعجية” في عام 2018، علمًا أنه يشغل حاليًا منصب مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وكانت هيئة الترفيه السعودية أعلنت الشهر الماضي عن تنظيم مواجهة بين باريس سان جرمان الفرنسي ونجوم فريقي الهلال والنصر، وذلك على كأس الرياض خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2022.
ومن المنتظر أن يحضر باريس سان جرمان إلى الرياض بكامل نجومه وأبرزهم الثلاثي المؤلف من الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.
من جهته، كان نادي باريس سان جرمان أعلن عن جولته الشتوية خلال الفترة من 16 الى 20 يناير الى الدوحة، قبل الانتقال إلى السعودية لخوض المباراة ضد نجوم الهلال والنصر.
وتسعى السعودية في الآونة الأخيرة لاحتضان العديد من الأحداث الرياضية العالمية، على غرار بطولة العالم للفورمولا واحد، نزالات الملاكمة العالمية والكأسين السوبر الإيطالي والإسباني في كرة القدم.
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