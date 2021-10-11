الامارات | «كسر التعادل» يمنح غريفاس لقب «06» للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن «كسر التعادل» يمنح غريفاس لقب «06» للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن الأستاذ الدولي الكبير، اليوناني استراتيوس غريفاس، من الظفر بلقب بطولة «06 مول المفتوحة للشطرنج السريع»، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من 20 دولة. وجمع غريفاس 7.5 نقاط، متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير، المولدوفي فايوريل لورداشيسكو، لكنه حسم اللقب لمصلحته بأفضلية كسر التعادل. وجاء في المركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير، التركي ميرت ايردوغدو، برصيد سبع نقاط. وشهد حفل الختام وتتويج الفائزين، الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونائب رئيس النادي، عمران النعيمي، والأمين العام، جمال المدفع، والأمين العام المساعد، عمر نعمان آل علي، والمدير التنفيذي للنادي، رجائي السوسي.

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