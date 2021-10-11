الامارات | قميص العين ضمن الـ 10 الأجمل على مستوى العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن قميص العين ضمن الـ 10 الأجمل على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل قميص فريق العين الذي يظهر به في الموسم الجاري ضمن قائمة أجمل 10 أطقم رياضية للأندية الرياضية حول العالم، بحسب تقرير نشره موقع «سبورت بايبل» العالمي الذي عقد مقارنة واسعة مع بقية أطقم الأندية التي جرى طرحها في الموسم الجاري، ويعد القميص «البنفسجي» الوحيد من بين الأندية العربية والآسيوية الموجود في القائمة العالمية.

وذكر التقرير أنه «مضت الكثير من الأيام التي كانت فيها أندية القدم تستخدم الطقم نفسه في جميع مباريات الموسم، وأن التوجه لدى الأندية أصبح في إطلاق قميص لمباريات الذهاب والإياب إلى جانب القميص الثالث، وأن عشاق كرة القدم يتطلعون بشغف لكل قميص يطلقه ناديهم، وأن هناك الكثير من القمصان الجميلة التي جرى إطلاقها في الموسم الجاري».

وضمت قائمة القمصان الأجمل حول العالم إلى جانب قميص العين، كلاً من الطقم الثالث لنادي اياكس الهولندي الذي أطلقه النادي العريق لتكريم المغني الجامايكي الراحل بوب مارلي. ويوجد في القائمة كذلك قميص مانشستر سيتي باللون الأزرق الأرجواني، وطقم يونايتد الإنجليزي المستوحى من الطقم الذي كان يرتديه الفريق في بداية حقبة التسعينات، وقميص باريس سان جيرمان الذي وصفه التقرير بالكلاسيكي، وطقم نادي كلوب أميركا المكسيكي، وقميص فريق بوخوم الألماني الذي يجمع بين التقليد والتصميم الحديث، وقميص فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي باللون الأسود والمدمج بتصميم رسومي باللون الوردي، وقميص ريال سوسييداد الإسباني وبارما الإيطالي.

وكان القميص البنفسجي الذي جرى اطلاقه في منتصف شهر أغسطس الماضي، وتوافر في المتجر الرسمي في نهاية الشهر ذاته، قد شهد اقبالاً من الجماهير العيناوية التي توافدت للحصول عليه، ويبلغ سعر القميص في الموقع الرسمي 333 درهماً. على جانب آخر، فتح فريق العين ملف مباراته المقبلة أمام منافسه الإمارات في ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس رابطة المحترفين، وذلك باستئناف التحضيرات عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف بعد المباراة الودية أمام فريق العروبة يوم الجمعة الماضية.

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