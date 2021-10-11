الامارات | 5 أسئلة.. العبيدلي: لست قلقاً على هجوم العروبة.. ومقتنع بأدوار كنجسلي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئلة.. العبيدلي: لست قلقاً على هجوم العروبة.. ومقتنع بأدوار كنجسلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد مدرب العروبة، التونسي فتحي العبيدلي، على أنه ليس قلقاً من عدم قدرة مهاجمه النيجيري، كنجسلي ايدوو، على تسجيل أي هدف خلال الجولات الست المنقضية من دوري أدنوك للمحترفين، مبدياً قناعته الشخصية بالأدوار التي يقدمها اللاعب مع الفريق.

وقال العبيدلي لـ«الإمارات اليوم»: «يقوم بأدواره الدفاعية والهجومية كما ينبغي، والمهم بالنسبة لي كمدرب مدى قدرة كل لاعب على القيام بالأدوار المطلوبة منه، خدمة جماعية للفريق، وليس قدرة لاعب على التسجيل من عدمه».

وفسر المدرب التونسي سبب الظهور القوي لفريقه في الشوط الثاني من مبارياته الأخيرة في الدوري، على العكس من الشوط الأول، مشدداً على أن فريقه يلعب على ردات الفعل، نظراً إلى نقص الخبرة لدى اللاعبين، كونهم حديثي الظهور في دوري المحترفين، وتحدث العبيدلي عن العديد من الموضوعات التي تخص الفجيرة.

• كل المباريات صعبة، والدوري يزداد صعوبة من مرحلة إلى أخرى.

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