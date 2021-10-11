الامارات | متفرقات.. الإمارات تظفر بـ 7 ذهبيات في بطولة بناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. الإمارات تظفر بـ 7 ذهبيات في بطولة بناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعبو الإمارات بسبع ميداليات ذهبية وكأس بطل أبطال الفيزيك، بينما حصل لاعبو مصر على خمس ذهبيات وكأس بطل أبطال بناء الأجسام، في بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، التي أقيمت بالمركز الثقافي في رأس الخيمة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة، محمد النعيمي، في تصريحات صحافية، أن النسخة الحالية تعد بداية لبطولات مقبلة ستُنظم بعد جائحة «كورونا»، مؤكداً أنها نجحت بكل المقاييس بتكاتف الجميع، كاشفاً عن أنه سيتم الإعلان قريباً عن بطولة كبرى ستقام في إمارة رأس الخيمة.

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