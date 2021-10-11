الامارات | متفرقات.. الهاجري يحرز ثنائية في دوري «الإمارات لونجين»

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. الهاجري يحرز ثنائية في دوري «الإمارات لونجين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارس، محمد غانم الهاجري، ثنائية في منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي تألف من ثمانية أشواط مفتوحة المشاركة لجميع فئات فرسان القفز، وأقيمت خلال يومَي الجمعة والسبت الماضيين، وجرت بميدان الصالة المغطاة في مركز الشارقة للفروسية.

وتوّج الفائزين المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، سلطان اليحيائي.

شارك في المنافسة 51 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة من دون خطأ تسعة فرسان، وتصدرهم الفارس محمد الهاجري، محققاً ثنائية على صهوة الفرس «سيما» (تسع سنوات) من نادي الشارقة للفروسية، المملوكة لإسطبلات الهواجر.

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