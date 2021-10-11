شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: حسن مصطفى مثلى الأعلى.. ورفضت 11 مليون جنيه زيادة فى ياسر ابراهيم بسبب "كلمة شرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الدكتور حسن مصطفى هو مثلى الأعلى في الإدارة، ولا يمكن أن أرجع في كلمتى في أي اتفاق حتى لو جالى مليار جنيه زيادة في أي صفقة.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "ياسر إبراهيم جالى فيه 11 مليون جنيه زيادة بعد اتفاقى على بيعه للأهلى ولكنى رفضت لأنى التزمت بكلمة مع الأهلى ولا يمكن أن اتراجع عنها حتى لو جالى مليار جنيه".

وأضاف رئيس نادى سموحة: "الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد هو مثلى الأعلى في الإدارة وكذلك حسن حمدى هما مثلى الأعلى في الإدارة وأحاول أن أسير على نهجهما، لأنهما أضافا للكرة المصرية الكثير في الإدارة".

وتابع فرج عامر: "فضلنا نشتكى ونحذر من مستوى الحكام في بطولة الدورى العام ولم يتم السماع لنا والآن لم يتواجد أي حكم مصري في أي بطولة دولية ولا كأس العالم".

واختتم: "كنت متابع أحمد سامى منذ اكثر من سنتين وأعلم أنه مدرب كويس جدا منذ بداية تدريبه مع طلائع الجيش ونجوم المستقبل وطنطا وأول ما ترك طنطا كلمته وتم التعاقد معه والآن أثبت أنه مدرب كبير، وجاله عروض كتير جدا وفيه نادى قاله هديك 10 اضعاف راتبك في سموحة ولكنه رفض وتمسك بالبقاء مع سموحة".