شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 /10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 /10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: مفاضلة الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بين محمود كهربا وطاهر طاهر للمشاركة أساسيًا أمام الحرس الوطني بطل النيجر.

مفاضلة بين كهربا وطاهر للمشاركة أساسيًا مع الأهلى أمام بطل النيجر

يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بين محمود كهربا وطاهر طاهر للمشاركة أساسيًا في مباراة الفريق الأحمر أمام الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة يوم 16 أكتوبر الجاري في افتتاح مشوار الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيج رامى فى أحدث ظهور له بعد التتويج بـ مستر أولمبيا مع أبطال الأقسام الأخرى

ظهر النجم ممدوح السبيعى، لاعب كمال الأجسام الشهير بـ "بيج رامى"، في الندوة الأولى لأبطال مستر أولمبيا في كل الأقسام، حيث نشرت الصفحة الرسمية للبطولة عبر موقع "إنستجرام"، لقطات من المؤتمر الأول للأبطال الذين حققوا المراكز الأولى في جميع الأقسام. الزمالك يعلن انتقال حمدى النقاز إلى الأهلى السعودى بعد "اتفاق تسوية" أعلن نادى الزمالك عن نجاحه فى إجراء تسوية مع التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق، قبل انتقاله إلى الأهلي السعودي، لحفظ مصالح وحقوق النادى واللاعب فى ضوء التسوية الأخيرة الموقعة بين الطرفين.

قال وليد سليمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إنه لن يلتفت لمن يطالبه باعتزال كرة القدم، مؤكدا أنه لن يحصل على تقييمه من منصات "السوشيال ميديا" خصوصا أنه يري نفسه ما زال قادرا على العطاء.