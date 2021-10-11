شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته عصر غد الاثنين استعدادا لمواجهة توسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الرابعة والنصف عصر غد الإثنين قبل السفر إلى كينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ تجمع لاعبي الزمالك في الثالثة والنصف عصرا بمقر القلعة البيضاء لخوض التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعد مران الفريق غدًا هو الأخير قبل توجه الفريق مساء غدٍ الإثنين إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا في رحلة تستغرق 6 ساعات، لخوض مباراة توسكر الكيني.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكينى فى الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبى مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسى حكما رابعا.