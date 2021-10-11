شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي الرياضي كريم رمزي ينضم للقناة الأولى ببرنامج "رقم 10".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي الرياضي كريم رمزي، عن انضمامه للقناة الأولى، ببرنامج جديد بعنوان "رقم 10"، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، مقطع فيديو للإعلان الترويجي الأول للبرنامج المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكتب رمزي على البوست الذى نشره منذ قليل: "بكل سعادة وفرح وفخر أعلن اليوم انضمامي لشاشة التلفزيون المصري العريق، ومفيش أجمل من المكان اللي كلنا اتربينا قدامه واتعلمنا من اساتذته وأساطيره، خطوة اتمناها موفقة بحبكم، وسواء أخطأت أو أصبت في السابق فدعمكم هو الطريق الوحيد بعد ربنا في النجاح".

وأضاف رمزي "وبكل اعتزاز وتقدير كل الشكر لزملائي واساتذتي في أون تايم سبورتس على كل الدعم والحب والمساندة خلال 5 سنوات ماضية، نفسي اذكر واشكر اسم اسم لكن اخاف انسى، بفضل ربنا انا مقابلتش غير اللي بيحبني ويدعمني في السنوات الخمس دول، برنامج (رقم 10) ان شاء الله هيكون على القناة الأولى يوميا من السبت إلى الأربعاء الساعة 12 بليل، ربنا يكرمنا مع فريق عمل محترم جدا لتقديم إضافة، دعواتكم من القلب".



جانب من الاعلان الترويجي