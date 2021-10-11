شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخولى رئيسا لبعثة المصرى البورسعيدى بأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادي إلى أوغندا، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي، وهي المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ماري بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وتغادر بعثة المصري مطار القاهرة الدولي مساء بعد غدٍ الثلاثاء، حيث ستستقل البعثة طائرة الخطوط الجوية القطرية في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت، قبل التوجه إلى مطار عنتيبي بأوغندا.

وبات المصري محروما من 9 صفقات ضمها هذا الصيف في الدور الـ32 من الكونفدرالية وهم: أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

وقرر الجهاز الفني للمصري البورسعيدى بقيادة معين الشعباني منح لاعبيه راحة سلبية، أمس السبت، ولمدة يوم واحد فقط، عقب نهاية المعسكر المغلق للفريق ببرج العرب والذي استمر لنحو 12 يومًا خاض خلاله الفريق خمس مباريات ودية.