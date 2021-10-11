أخبار الأهلى اليوم الأحد 10 / 10 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 10 / 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: انتظام صلاح محسن في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر وخوض محمود متولي ومحمود وحيد تدريبات تأهيلية.

خاض محمود وحيد ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

شارك صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني التي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بين محمود كهربا وطاهر طاهر للمشاركة أساسيًا في مباراة الفريق الأحمر أمام الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة يوم16 أكتوبر الجاري في افتتاح مشوار الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

نظم النادي الأهلي مباراة ودية بين نجوم الفريق الأحمر القدامى ضمن احتفالات النادي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن دخول النادى الأهلي في منافسة شرسة مع ريال مايوركا للحصول على خدمات اللاعب الجنوب أفريقي نجابولو بلوم نجم كايزر تشيفز الى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.