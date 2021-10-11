شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مصريون مشاركون في "مستر أولمبيا": نهنئ رامي باللقب ونهدى الفوز لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد شعبان، البطل المصرى المشارك في "مستر أولمبيا"، البطل رامي السبيعى الشهير بـ "بيج رامي" بتحقيق لقب البطولة العالمية للعام الثاني على التوالي، بالمسابقة التي أقيمت بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف شعبان، في رسالة متلفزة لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، من الولايات المتحدة الأمريكية: "مبروك علينا الفرحة وإننا قدرنا نحقق حاجة تفرح أحبابنا، وألف مبروك لرامي على الفوز والحمد لله قدرنا نحقق مركز كويس في البطولة، وإن شاء الله السنة الجاية أوعدكم بحاجة أفضل وأفضل وديما في تقدم، وأنا أهدي الفوز لبلدي ولأهلى في مصر وربنا يديم علينا الفرحة يا رب".

على جانب آخر، تلقى البرنامج رسالة أخرى من البطل المصرى أحمد الورداني المشارك في "مستر أولمبيا": "ألف مبروك لمصر والعرب حصول رامي على اللقب للعام الثاني على التوالي، ونشكر كل من دعمنا في البطولة، وأعدكم في العام المقبل سأكون في مراكز أفضل بكثير، وديما نبقى مشرفين مصر وعند حسن الظن".

توج ممدوح السبيعى، لاعب كمال الأجسام، خلال الساعات الماضية، بلقب بطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالي، والتى تعد الأشهر على مستوى العالم والأكثر شعبية، نظرًا لاهتمام مختلف الدول وكل الفئات بها في ظل قوتها والمنافسة فيها.