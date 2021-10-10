الامارات | مراسم تتويج فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.. مبابي يضع قبلة على لقب جديد (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم تتويج فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.. مبابي يضع قبلة على لقب جديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر فوز فرنسا بدوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا 2-1، الأحد، ثاني لقب يتوج به "الديوك" في غضون 3 أعوام، بعدما توج عام 2018 بكأس العالم في روسيا على حساب المنتخب الكرواتي في النهائي، ليعيد منتخب (الديوك) البسمة إلى وجوه محبيه بعد خيبة الأمل التي لحقت بهم عقب خروجه المبكر من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بالخسارة أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة.

وأصبح هذا هو الفوز الأول لمنتخب فرنسا في المواجهات الرسمية على نظيره الإسباني منذ أكثر من 15 عاما، حيث يعود آخر انتصار له على منتخب (الماتادور) إلى يونيو عام 2006، عندما تغلب عليه 3 / 1 في دور الـ16 لكأس العالم بألمانيا.

وحمل الفوز الأخير لفرنسا على إسبانيا في مواجهاتهما المباشرة الطابع الودي، عندما فاز 1 / صفر على نظيره الإسباني في أيلول/سبتمبر 2014.

في المقابل، تأتي تلك الخسارة، لتضاعف من أحزان الجماهير الإسبانية، التي شعرت بالإحباط عقب خروج الفريق من الدور قبل النهائي ليورو 2020 على يد المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news