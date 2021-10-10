الامارات | فرنسا وإسبانيا.. مبابي يحسم لقب دوري الأمم الأوروبية في قمة الجنون (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وإسبانيا.. مبابي يحسم لقب دوري الأمم الأوروبية في قمة الجنون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت فرنسا بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد أن عوّضت تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على إسبانيا على ملعب سان سيرو في ميلانو الأحد.

وافتتحت إسبانيا التسجيل عبر ميكيل أويارسابال (64) قبل أن يرد أبطال العالم سريعًا من خلال كريم بنزيمة (66) ويسجل كيليان مبابي هدف الفوز (80).

وكانت البرتغال توجت بالنسخة الاولى في يونيو عام 2019 على حساب هولندا في النهائي، بعدما بدأت البطولة في سبتمبر 2018، وهي مسابقة أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتعويض عن المباريات الودية.

وشق المنتخبان طريقهما إلى المباراة النهائية بعد تقديمها عرضين رائعين، حيث نجح "لا روخا" الأربعاء في الثأر من نظيره الإيطالي الذي أقصاه من نصف نهائي كأس أوروبا في طريقة إلى اللقب في يوليو الماضي، بنتيجة 2-1، موقفًا سلسلة من 37 مباراة لم يخسر فيها الأخير على مدى أكثر من ثلاث سنوات.

أما فرنسا فقلبت الطاولة على بلجيكا الخميس بعد تخلفها بهدفين نظيفين في نهاية الشوط الاول الى فوز مثير 3-2 عندما سجل لها لاعبها تيو هرنانديز هدفًا في الدقيقة الأخيرة.

وهذا اللقب الثاني لديدييه ديشان المدرب مع منتخب الديوك بعد أن قادهم الى المجد العالمي في مونديال روسيا 2018، وذلك قبل قرابة 14 شهرًا من النهائيات في قطر 2022.

وعوّضت فرنسا خيبة كأس أوروبا هذا الصيف بعدما خرجت ونجومها بشكل مفاجئ من الدور الـ16 ضد سويسرا بركلات الترجيح بعد أن كانت متقدمة 3-1 قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وكان هذا اللقاء الاول بين المنتخبين في بطولة كبرى منذ أن تغلبت إسبانيا على فرنسا 2-صفر في ربع نهائي كأس أوروبا 2012 بثنائية للاعب وسطها تشابي ألونسو الذي كان يخوض مباراته الدولية رقم 100 حينها، وذلك في طريقها للتتويج باللقب القاري على حساب إيطاليا برباعية نظيفة.

وأجرى ديشان تغييرين على التشكيلة التي بدأت أمام بلجيكا مشركًا أوريليان تشواميني في خط الوسط بدلا من أدريان رابيو لإصابته بفيروس كورونا وبريسنيل كيمبيمبي في الدفاع بدلا من لوكاس هرنانديز.

أما من الناحية الإسبانية، أبقى إنريكي على فيران توريس في الهجوم الذي سجل الهدفين ضد إيطاليا، بعد أن غاب عن التمارين منذ تعرضه لإصابة في ساقه مطلع الشوط الثاني ضد "الأتزوري" أجبرته على الخروج من المباراة، كما بدأ رودري لاعب مانشستر سيتي الانكليزي في الوسط بدلا من كوكي وإريك غارسيا في مركز قلب الدفاع عوضًا عن باو توريس.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 100 لأنطوان غريزمان بقميص المنتخب الفرنسي ليصبح تاسع لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز.

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