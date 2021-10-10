الامارات | بقيادة فينغر.. نجوم الهلال والنصر في مواجهة ميسي ونيمار ومبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة فينغر.. نجوم الهلال والنصر في مواجهة ميسي ونيمار ومبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتولى الفرنسي أرسين فينغر مهمة تدريب نجوم الهلال والنصر السعوديين خلال مواجهته لباريس سان جرمان على كأس موسم الرياض بحسب ما أعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية الاحد.

وسيعود المدرب السابق لأرسنال الإنكليزي بالتالي للتدريب بشكل مؤقت للمرة الأولى منذ رحيله عن صفوف "المدفعجية" في عام 2018، علمًا أنه يشغل حاليًا منصب مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكانت هيئة الترفيه السعودية أعلنت الشهر الماضي عن تنظيم مواجهة بين باريس سان جرمان الفرنسي ونجوم فريقي الهلال والنصر، وذلك على كأس الرياض خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2022.

ومن المنتظر أن يحضر باريس سان جرمان إلى الرياض بكامل نجومه وأبرزهم الثلاثي المؤلف من الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

من جهته، كان نادي باريس سان جرمان أعلن عن جولته الشتوية خلال الفترة من 16 الى 20 يناير الى الدوحة، قبل الانتقال الى السعودية لخوض المباراة ضد نجوم الهلال والنصر.

وتسعى السعودية في الآونة الأخيرة لاحتضان العديد من الأحداث الرياضية العالمية، على غرار بطولة العالم للفورمولا واحد، نزالات الملاكمة العالمية والكأسين السوبر الإيطالي والإسباني في كرة القدم.

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