موعد مباراة ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ستكون الأنظار مسلطة على ليبيا، حينما يستضيف منتخبها جاره المصري في تصفيات كأس العالم 2002.



المباراة ستقام ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وينتظر أن تلعب المباراة المرتقبة بين المنتخبين الشقيقين على ملعب "بنغازى"، وذلك مساء الإثنين، 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس.

من المنتظر أن تقوم قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية وقناة ليبيا الرياضية بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

يذكر أن منتخب مصر يعتلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل منتخب ليبيا الوصافة بـ6 نقاط.