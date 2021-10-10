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موعد مباراة ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

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ستكون الأنظار مسلطة على ليبيا، حينما يستضيف منتخبها جاره المصري في تصفيات كأس العالم 2002.

 

المباراة ستقام ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وينتظر أن تلعب المباراة المرتقبة بين المنتخبين الشقيقين على ملعب "بنغازى"، وذلك مساء الإثنين، 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

 

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس.

 

من المنتظر أن تقوم قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية وقناة ليبيا بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

 

يذكر أن منتخب مصر يعتلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل منتخب ليبيا الوصافة بـ6 نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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