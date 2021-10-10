ميلويفتش يخلف العطوي في تدريب الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت إدارة نادي الاتفاق من الإعلان رسميا عن التعاقد مع مدرب الأهلي السابق، الصربي فلادان ميلويفتش بديلا للوطني خالد العطوي الذي يرتبط مع النادي بعقد ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

ويشرف ميلويفتش حاليا على تدريب أحد الأندية اليونانية.

وأبانت مصادر لـ»مكة» أن إدارة الاتفاق قبل التوصل لاتفاق مع ميلويفتش، بدت بحثها عن مدرب بديل للعطوي منذ الجولة الثالثة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودخلت في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي مانويل بيدرو، إلا أن الأخير فضل عرض نادي النصر، مما حدا بإدارة الاتفاق البحث عن خيار آخر.

وتقرر التعاقد مع ميلويفتش الذي سبق وأن خاض تجربة في الدوري السعودي من خلال تدريب الأهلي بحث خلالها عن رحيله نتيجة تردي الأوضاع في النادي على حد قوله في عدد من التصريحات قبل أن يغادر أواخر مارس 2021.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة الاتفاقي أمام الأهلي في الجولة الثامنة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آخر عهد العطوي مع كتيبة الاتفاق.

وكانت الإدارة الاتفاقية واجهت انتقادات لاذعة في الآونة الأخيرة من جماهير النادي التي طالبت بإقالة العطوي والبحث عن مدرب بديل نتيجة سوء نتائج الفريق بعد مرور 7 جولات من الدوري، حيث حقق فوزا وحيدا وتعادل 4 مرات، فيما خسر مرتين.